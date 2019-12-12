ОСК проведет внутреннее расследование по пожару на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет внутреннее расследование для установления причин пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", виновные понесут наказание. Об этом в четверг ТАСС сообщил ее глава Алексей Рахманов.

"У нас всегда проводится внутреннее расследование, как правило, все виновные несут наказание. Я не думаю, что этот случай будет исключением", - сказал Рахманов.

По данным экстренных служб, в четверг во время ремонтных работ возник пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске. Площадь горения составляет 120 кв. м, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), проводящем ремонт корабля, возгорание возникло в трюме первого энергоотсека корабля. Все сотрудники судоремонтного завода были эвакуированы с "Адмирала Кузнецова".

На Северном флоте сообщили, что в ходе локализации возгорания пострадали двое военнослужащих, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. На флоте подчеркнули, что на корабле нет вооружения и боеприпасов.

9 декабря Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.