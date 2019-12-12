{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Захарова: вопрос об эвакуации из Доминиканы в РФ пострадавших в ДТП россиян решается

В больницах остаются 10 человек, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Задача транспортировки на родину остающихся в больнице 10 россиян, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, решается. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"На данный момент большинство пострадавших российских туристов, которые оказались жертвами ДТП, выписано из доминиканских медучреждений и вернулось в Россию, - сказал она. - В больницах остаются 10 человек, сейчас решается вопрос об их эвакуации в РФ".

По словам Захаровой, российские дипломаты находятся в плотном взаимодействии с руководством профильных министерств Доминиканской Республики и продолжают координировать работу по медицинскому сопровождению пострадавших россиян. "Хочется выразить благодарность за неоценимое содействие и искреннее человеческое сочувствие, проявленное доминиканской стороной. Именно благодаря оперативной и эффективной реакции доминиканских властей и местных экстренных служб пострадавшим была своевременно оказана квалифицированная помощь", - указала она.

"Отдельные слова благодарности хочу адресовать российским соотечественникам, которые проживают в Доминикане. Они в первые же часы откликнулись предложениями о помощи, в том числе о содействии с переводами и предоставлении донорской крови", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаЗахарова, Мария ВладимировнаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Реклама на ТАСС
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Судьба трех человек остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Еще 11 пострадавших сейчас находятся в больницах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС