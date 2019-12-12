Захарова: вопрос об эвакуации из Доминиканы в РФ пострадавших в ДТП россиян решается

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Задача транспортировки на родину остающихся в больнице 10 россиян, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, решается. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"На данный момент большинство пострадавших российских туристов, которые оказались жертвами ДТП, выписано из доминиканских медучреждений и вернулось в Россию, - сказал она. - В больницах остаются 10 человек, сейчас решается вопрос об их эвакуации в РФ".

По словам Захаровой, российские дипломаты находятся в плотном взаимодействии с руководством профильных министерств Доминиканской Республики и продолжают координировать работу по медицинскому сопровождению пострадавших россиян. "Хочется выразить благодарность за неоценимое содействие и искреннее человеческое сочувствие, проявленное доминиканской стороной. Именно благодаря оперативной и эффективной реакции доминиканских властей и местных экстренных служб пострадавшим была своевременно оказана квалифицированная помощь", - указала она.

"Отдельные слова благодарности хочу адресовать российским соотечественникам, которые проживают в Доминикане. Они в первые же часы откликнулись предложениями о помощи, в том числе о содействии с переводами и предоставлении донорской крови", - добавила официальный представитель МИД РФ.