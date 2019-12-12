СМИ сообщают о четырех задержанных в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Как минимум четыре человека задержаны в четверг в Киеве по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. По разным источникам, среди них участник силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко и врач-волонтер Юлия Кузьменко. Агентство УНН сообщило также о задержании еще двух фигурантов дела - Петра Кияна и Яны Дугарь. Предположительно, они также являлись участниками силовой операции в Донбассе.

О задержании Антоненко сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев. "Я с ним успел поговорить. Это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов-патриотов подключиться", - написал он на своей странице в Facebook.

Чуть позже это подтвердил и сам Антоненко в прямом эфире телеканала "Наш". "Оказалось, что ждут меня и пытаются вручить обвинение о том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета", - сказал он.

Об аресте врача-волонтера Юлии Кузьменко по этому же делу, в свою очередь, сообщило украинское издание "Инсайдер". Из официальных источников подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в четверг глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что Национальная полиция Украины задержала фигурантов по делу об убийстве Шеремета и им предъявляется обвинение. Однако имен он не назвал. Только что Нацполиция задержала и по согласию с Генпрокуратурой предъявляет обоснованное обвинение фигурантам дела об убийстве Шеремета. Это итог очень сложной и настойчивой работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - сообщил Аваков.

Еще в июле он обещал, что вскоре "будет результат" по делу об убийстве Шеремета. Со своей стороны, начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщал, что ходе расследования были допрошены около 3,5 тыс. человек и проведено 26 комплексных экспертиз.

Версиями убийства, которые отрабатывало следствие, является профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и в других странах, среди которых Россия и Белоруссия. Кроме того, также озвучивались версии "дестабилизации социально-политической ситуации на Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации".

Следствие также не исключало ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет в результате взрыва, принадлежал жене погибшего (имеется в виду соосновательница и владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула).

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство.

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу. Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".

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