СК возбудил дело по факту пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, тяжелый авианесущий крейсер в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт.

"По предварительным данным, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется", - добавили в пресс-службе.

На место происшествия под руководством и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России выехала следственно-оперативная группа, принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.