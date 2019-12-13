Пожарный пострадал при взрыве и обрушении на горящем складе на юге Москвы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожарный получил травмы при тушении пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При тушении пострадал пожарный", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что внутри горящего склада взрываются газовые баллоны, произошло несколько обрушений. Внутри склада находится высоковольтный трансформатор. Также от температуры деформировались, предположительно, газовые трубы. "Огонь интенсивно распространяется", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По данным пресс-службы МЧС РФ, в 12:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). По предварительным данным, погибших нет.

В тушении участвуют более 100 человек личного состава и 35 единиц техники. В готовности находится вертолет Ка-32 МЧС России.

В новость были внесены изменения (13:14 время мск) — добавлены подробности по тексту.