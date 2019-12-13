Пожар на складе на юге Москвы локализован на площади 7 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на складе на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.

Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

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"Пожар на складе локализован на площади 7 тыс. кв. м. К сожалению, пострадал один пожарный", - сказали в главке.

По словам Желтова, пожарный получил травму ноги, среди гражданского населения пострадавших нет.

Как отметил представитель ГУ МЧС, пожар сопровождался взрывами и задымлением. Тушение затрудняла высокая температура. Интенсивность возгорания увеличивалась из-за порывов ветра. В данный момент, как отметил Желтов, не установлено, сработала ли вовремя система пожаротушения на складе.

В тушении задействованы 42 единицы техники и более 130 человек личного состава. Также привлекались два вертолета.

В новость были внесены изменения (15:25 время мск) — добавлены подробности по тексту.