Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел пожар. Огонь интенсивно распространяется. В результате ЧП пострадал один человек.

Пожар на складе по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2 возник около 12:00 мск. Площадь возгорания составляет 7 тыс. кв. метров.

Внутри склада взрываются газовые баллоны, обрушилась стена здания.

Площадь обрушения составила 300 кв. м, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

Существует угроза распространения огня на весь склад. Общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м.

По предварительным данным, погибших нет, пострадал пожарный.

В ликвидации пожара задействовано более 220 человек и 70 единиц техники. Также к тушению привлечены два вертолета. Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).

Тушение пожара осложняется высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями, пояснил врио начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.

Как передает корреспондент ТАСС, из соседних зданий эвакуировали людей.

На месте ЧП работает передвижная лаборатория столичного ГУ МЧС России, которая занимается выявлением превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.