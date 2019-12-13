Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

13 декабря на складе с тканями на юге Москвы произошел пожар. Огонь интенсивно распространяется. В результате ЧП пострадал один человек.
- Пожар на складе по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2 возник около 12:00 мск. Площадь возгорания составляет 7 тыс. кв. метров.
- Внутри склада взрываются газовые баллоны, обрушилась стена здания.
- Площадь обрушения составила 300 кв. м, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.
- Существует угроза распространения огня на весь склад. Общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м.
- По предварительным данным, погибших нет, пострадал пожарный.
- В ликвидации пожара задействовано более 220 человек и 70 единиц техники. Также к тушению привлечены два вертолета. Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).
- Тушение пожара осложняется высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями, пояснил врио начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.
- Как передает корреспондент ТАСС, из соседних зданий эвакуировали людей.
- На месте ЧП работает передвижная лаборатория столичного ГУ МЧС России, которая занимается выявлением превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.