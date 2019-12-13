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Пожар на складе в Москве

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

В экстренных службах предположили, что причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на складе на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении МЧС РФ.

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"На данный момент объявлена полная ликвидация пожара, ведутся проливка и разборка обрушившихся конструкций", - сказал собеседник агентства. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

В здании склада, сообщили в экстренных службах, находилось производство экокожи и тканей для мебели. Тушение пожара, который начался около 12:00 мск, осложнялось высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал один пожарный. Общая площадь обрушения составила 300 кв. м.

Как сообщили в экстренных службах, причиной пожара на складе в Москве могло стать неисправное электрооборудование.

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РоссияПожар на складе в Москве
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