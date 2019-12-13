Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус

ЧИТА, 13 декабря. /ТАСС/. Специальная рабочая комиссия назвала удовлетворительным состояние участка автомобильной дороги в Забайкальском крае, где 1 декабря в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли 19 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"По поручению Росавтодора специальная рабочая комиссия проверила состояние участка автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. В акте комиссии отражено, что состояние участка удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Ширина проезжей части на подъездах к мосту - семь метров, ширина обочины - от 2,25 до 2,45 м. Выбоин нет. Сам мост построен в 1988 году. На нем есть железобетонные тротуарные блоки высотой 0,5 м с разметкой. Они установлены по нормативам своего времени.

Ранее губернатор Александр Осипов сообщал ТАСС, что мост через Куэнгу находился в надлежащем состоянии, на нем установлены металлическое и бордюрное ограждения. Профильное министерство также информировало, что мост не является местом концентрации ДТП: с 2014 года и до крушения автобуса на участке дороги, где расположен мост, произошли три аварии без жертв. Причины этих трех ДТП не были связаны с дорожными условиями.

При этом ведомство предложило Минтрансу РФ включить капитальный ремонт моста через Куэнгу в програму "Мосты и путепроводы", которую планируют реализовать за счет национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специалисты также рассматривают варианты по увеличению высоты барьерного ограждения моста без проведения его капитального ремонта.