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В Москве "заминировали" пять объектов культуры, в том числе ГИТИС и музей А.С. Пушкина

Ранее сообщения об угрозах взрывов получили более 10 школ и несколько районных судов столицы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пять объектов культуры, в том числе Государственный музей А.С. Пушкина, ГИТИС и Саввинское подворье, получили сообщение с угрозой взрыва. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время сообщение с угрозой взрыва получили Театральный институт им. Б. Щукина, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Саввинское подворье, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, а также Государственный музей А.С. Пушкина", - сказал собеседник агентства.

В пятницу из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 10 школ Москвы, а также ряд районных судов столицы. Специалисты экстренных служб проверили здания, прилегающую территорию и не нашли взрывоопасных предметов. Информация о минировании данных объектов оказалась ложной.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.

В новость внесена правка (17:47 время мск) — уточнена формулировка в первом абзаце.

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