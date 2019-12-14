Суд в Петербурге арестовал устроившего стрельбу участника свадебного кортежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО задержанного полицией участника свадебного кортежа, который в ходе конфликта с проезжающим мимо водителем устроил стрельбу, сообщили в субботу журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"14 декабря по решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в четверг вечером. Как установили полицейские, на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала из двух машин Audi и Mercedes, которые входили в состав свадебного кортежа, вышли четверо мужчин и начали угрожать водителю грузовика "Газель", а затем один из них ударил по двери и выстрелил в воздух. После этого злоумышленники скрылись с места инцидента. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ о хулиганстве.

По горячим следам удалось найти четверых участников инцидента и доставить их в отделение полиции. В результате разбирательства установлено, что стрелял один из доставленных в полицию, он уже был ранее судим по статье 264 УК РФ о грубом нарушении правил дорожного движения.