Полиция не нашла взрывных устройств на борту самолета Москва - Краснодар

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция в ходе проверки после сообщения об угрозе не нашла взрывоопасных предметов на борту рейса Москва - Краснодар, самолет готовится к вылету. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов завершили проверку самолета рейса Москва - Краснодар, который был отложен из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве на борту. Опасных предметов обнаружено не было. При посадке снят с рейса пассажир, который, по предварительным данным, и сообщил о об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет готовится к вылету из аэропорта Домодедово. Согласно расписанию, он должен был вылететь в 13:45 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, пассажира, который сообщил о наличии взрывного устройства на борту самолета, отправили на медицинское освидетельствование.

"Сотрудниками транспортной полиции по прибытии на борт самолета был снят пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, который заявил бортпроводнику о том, что в его ручной клади [находится] взрывное устройство. Мужчина доставлен в дежурную часть, запрещенных предметов при нем не обнаружено. Он будет направлен на медицинское освидетельствование", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности.