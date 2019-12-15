{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция не нашла взрывных устройств на борту самолета Москва - Краснодар

При посадке с рейса сняли пассажира, который сообщил об угрозе взрыва бортпроводнику, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция в ходе проверки после сообщения об угрозе не нашла взрывоопасных предметов на борту рейса Москва - Краснодар, самолет готовится к вылету. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов завершили проверку самолета рейса Москва - Краснодар, который был отложен из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве на борту. Опасных предметов обнаружено не было. При посадке снят с рейса пассажир, который, по предварительным данным, и сообщил о об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет готовится к вылету из аэропорта Домодедово. Согласно расписанию, он должен был вылететь в 13:45 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, пассажира, который сообщил о наличии взрывного устройства на борту самолета, отправили на медицинское освидетельствование. 

"Сотрудниками транспортной полиции по прибытии на борт самолета был снят пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, который заявил бортпроводнику о том, что в его ручной клади [находится] взрывное устройство. Мужчина доставлен в дежурную часть, запрещенных предметов при нем не обнаружено. Он будет направлен на медицинское освидетельствование", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Военная прокуратура начала проверку после инцидента с затонувшим в Севастополе плавдоком
На место выехал офицер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС