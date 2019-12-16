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Сообщение об угрозе взрыва поступило в Кузьминский суд Москвы

Из здания эвакуировали около 80 человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Кузьминский районный суд Москвы, в целях безопасности на время проверки люди оттуда эвакуированы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Кузьминского районного суда заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники экстренных служб для обследования здания и прилегающей территории. На время проверки в целях безопасности около 80 посетителей и сотрудников эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в детскую инфекционную больницу на севере Москвы, для проверки этой информации туда выехали сотрудники экстренных служб.

Теги
Россия
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