Около 700 человек эвакуировали из шести судов Москвы из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 700 человек эвакуированы из шести судов Москвы в понедельник из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщения получили в Головинском, Коптевском и Кузьминском судах Москвы, из них эвакуированы 370 человек.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС уточнили, что сегодня днем из зданий Щербинского, Савеловского, Кунцевского суда эвакуировано около 300 человек - туда поступили сообщения с угрозами взрывов".

Ранее в понедельник анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в детскую инфекционную больницу на севере Москвы, для проверки этой информации туда выехали сотрудники экстренных служб.