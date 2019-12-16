В Москве 10 школ проверяют после сообщений об угрозах взрывов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 школ проверяются в Москве после анонимных сообщений о минировании, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения об угрозах взрывов еще в пяти школах. Всего на данный момент проверяется около 10 школ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник оперативные службы проверили 10 школ в столице, которые также были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Таким же образом были проверены десять московских судов, детская больница на севере столицы, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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