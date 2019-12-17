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Верховный суд России эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва

Возле здания дежурят усиленные наряды полиции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Здание Верховного суда России на Поварской улице в Москве эвакуировано во вторник из-за анонимного сообщения о минировании, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые судьи, сотрудники аппарата и посетители суда, просим покинуть здание. Место сбора - Российская академия музыки имени Гнесиных", - говорится в объявлении по громкой связи.

В суде были прерваны процессы. Возле суда дежурят усиленные наряды полиции. Ранее во вторник в Москве были эвакуированы из-за сообщений о "минировании" 13 районных судов.

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Россия
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