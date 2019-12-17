Подозреваемый в убийстве депутат гордумы Переславля-Залесского арестован на два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Переславский районный суд арестовал на два месяца бывшего депутата Переславль-Залесской городской думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда.

"Переславский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Корнилову сроком до 16 февраля 2020 года", - сказала Козлова.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 14 декабря в городском округе Переславль-Залесский было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В его убийстве подозревается Корнилов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным следствия, Корнилов со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Корнилов избил знакомого, после чего задушил его.

Во вторник городская дума Переславля-Залесского приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Корнилова. Он был главой фракции "Единой России" в гордуме. Политсовет партии принял решение об исключении Корнилова из "Единой России".