Суд смягчил наказание одному из фигурантов дела о хищениях при реализации ФЦП "Глонасс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Второй западный военный суд заменил реальный срок на условный бывшему первому заместителю гендиректора ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Джорджу Ковкову, осужденному по делу о хищении 114 млн рублей при реализации федеральной целевой программы "Глонасс".

Как сообщили ТАСС в суде, приговор изменен Ковкову только в части наказания.

"Суд в среду изменил наказание осужденному Ковкову на три года условно с испытательным сроком на тот же срок. Ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с документацией и приемкой выполненных работ в интересах коммерческих организаций сроком до двух лет, запрещено менять место жительства в течение года без уведомления соответствующих органов. В остальной части приговор оставлен без изменений", - сказала собеседница агентства. Приговор вступил в силу.

Адвокат осужденного Георгий Филиппов заявил ТАСС, что его подзащитный освободится из столичного СИЗО в ближайшее время.

Солнечногорский гарнизонный военный суд в середине октября приговорил Ковкова к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, экс-гендиректора ФГУП "Управление специального строительства №5 при Спецстрое России" Александра Белова - к четырем годам колонии общего режима, экс-гендиректора ООО "Спецмонолит" Романа Мартыненко - к пяти годам колонии общего режима, бывшего начальника отдела капстроительства указанной организации Александра Чернова - к штрафу в 1 млн рублей, а в отношении бывшего финансового консультанта с функциями гендиректора ООО "Проконсалтинг" Дмитрия Белицкого уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, пособничестве в злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

Следствие и суд установили, что в 2010 году при реализации программы "Глонасс" Федеральным космическим агентством была утверждена проектно-сметная документация о проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса 100-1 ЦНИИ машиностроения в Королеве и получено разрешение на проведение строительных работ. На перевооружение корпуса было выделено из бюджета 1 млрд 50 млн рублей, после чего ЦНИИ заключил договор подряда с управлением специального строительства №5 при Спецстрое России, который возвел конструкции зданий корпуса за 39,4 млн рублей. В ходе проведения работ соучастники похитили 114 млн рублей и злоупотребили полномочиями при утверждении актов выполненных строительных работ.

Позиции сторон

В ходе заседания осужденные попросили суд апелляционной инстанции признать обвинительный приговор незаконным, отменить его и оправдать их. "Суд говорит, что при строительстве мы превысили стоимость утвержденной проекто-сметной документации, но при этом не ссылается ни на одну смету, которую мы превысили", - отметил Мартыненко. По словам Чернова, он не отвечал за корпус, при вооружении которого были похищены деньги, и не участвовал в разработке проекто-сметной документации 2009-2010 годов.

Адвокаты осужденных отметили противоречия в выводах суда первой инстанции и отсутствие доказательств некоторых эпизодов обвинения. Как утверждают защитники, эксперты не выезжали на объект, а делали заключения, изучая фотоматериалы со стройки. Защита также обратила внимание суда, что "ввиду неоднозначных оценок экспертов" суд первой инстанции не смог обосновать, каким образом посчитана сумма ущерба хищения - более 114 млн рублей, которую взыскали с осужденных, реконструируемое здание было взято на баланс заказчика в конце 2012 года.

Как следует из материалов дела, по словам защиты, экспертиза, которая была назначена апелляционным судом, "с незначительной погрешностью" не выявила признаков ущерба. Вместе с тем представитель потерпевшей стороны и гособвинение настаивали в суде на законности и обоснованности приговора.