В ходе протеста у стадиона "Камп Ноу" в Барселоне пострадали 12 человек

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией у стадиона "Камп Ноу" в испанской Барселоне, где состоялся футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Об этом сообщила в среду газета El Periódico.

По ее информации, 12 человек обратились за помощью в службу экстренной помощью. Организатором акции, которая началась в 16:00 по местному времени (18:00 мск), стало сепаратистское движение "Демократическое цунами". Изначально к протесту присоединились не менее 5 тыс. человек.

Участники акции протеста, в основном молодые люди в капюшонах и с масками на лицах начали бросать в полицейских разные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Пока сообщалось об одном задержанном.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был пройти 26 октября, но был перенесен из-за беспорядков в Каталонии. Сторонники независимости устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.