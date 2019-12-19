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Звонки об угрозе взрыва начали поступать в детсады в Еврейской АО

Детей эвакуируют в другие корпуса дошкольных учреждений и близлежащие школы

ТАСС, 19 декабря. Сообщения об угрозе взрыва начали поступать в детские сады в Еврейской автономной области, эвакуируют восемь учреждений. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

Утром в четверг сообщения об угрозе взрыва поступили в 47 детских садов Хабаровска, детей вывели на улицы и разместили в соседних зданиях. Подобные сообщения поступили также в детские сады Комсомольска-на-Амуре.

"Сообщения о минировании поступили в восемь детских садов в ЕАО, детей эвакуируют", - сказал представитель управления.

В администрации Биробиджана сообщили, что эвакуировано шесть садов. Всего звонки о минировании поступили в 13 учреждений, и сообщения продолжают поступать.

"Сегодня поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда дошкольных учреждений города. Сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы частных перевозчиков большой вместимости", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Четыре детсада уже обследовали кинологи, они ничего не обнаружили. По остальным учреждениям работа продолжается.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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