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Стрельба на Лубянке
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Росгвардия обеспечила эвакуацию прохожих с места стрельбы на Лубянке

В ведомстве также сообщили, что росгвардейцы организовали оцепление для безопасности граждан, которые находились рядом с местом происшествия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии приняли все необходимые меры для безопасности граждан в районе Лубянки в Москве, где в четверг вечером произошла стрельба, обеспечив эвакуацию прохожих и осмотр территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сегодня в Москве после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на месте задействованы специальные подразделения Росгвардии. "В проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

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