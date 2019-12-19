Росгвардия обеспечила эвакуацию прохожих с места стрельбы на Лубянке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии приняли все необходимые меры для безопасности граждан в районе Лубянки в Москве, где в четверг вечером произошла стрельба, обеспечив эвакуацию прохожих и осмотр территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Сегодня в Москве после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на месте задействованы специальные подразделения Росгвардии. "В проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.