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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Титов заявил, что следствие оценивает акции по делу Baring Vostok в 600 млн рублей

Адвокат бывшего управляющего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова Григорий Красновский в ходе судебного заседания подтвердил наличие оценки в 600 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следователи оценивают акции компании International Financial Technology в сумму до 600 млн рублей, а не 600 тыс. рублей, как утверждалось ранее. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова в поддержку бывшего управляющего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"По версии следствия, Калви, являясь бенефициаром банка "Восточный", заведомо зная о наличии у подконтрольной ему АО "Первая коллекторская компания" задолженности перед банком по кредитным договорам на сумму 1,5 млрд рублей, в 2017 году организовал их хищение путем передачи в собственность банка вместо указанных денег акций компании International Financial Technology, рыночная стоимость которых не превышала 600 млн рублей", - сказано в письме Титова, написанном на имя адвоката Цакунова - Григория Красновского.

Красновский в ходе судебного заседания подтвердил наличие оценки в 600 млн рублей. По его словам, в деле фигурируют различные экспертные оценки пакета акций International Financial Technology. Ранее в пятницу он приводил оценку акций из постановления о возбуждении дела, согласно которой они стоили 256 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный "Первой коллекторской компанией" (ПКК, в материалах дела также фигурирует как "Первое коллекторское бюро", ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

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РоссияТитов, Борис ЮрьевичДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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