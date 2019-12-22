Задержан виновник массового ДТП на трассе "Скандинавия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель автомобиля "DAF XF" задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

21 декабря в 05:30 мск на 143 километре федеральной автодороги "Скандинавия" мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем "DAF XF" по неустановленной причине совершил столкновение с шестью легковыми автомобилями, остановившимися впереди, в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП произошло возгорание пяти автомобилей. Водители двух машин погибли, пассажирку одного из автомобилей доставили в Выборгскую больницу в состоянии средней тяжести. Из-за происшествия трасса "Скандинавия" была перекрыта с 05:30 мск по 13:00 мск, объезд был организован по автодорогам Выборг - Святогорск и Выборг - Смирново.