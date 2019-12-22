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Следствие проводит проверку после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске

По предварительной информации, под завалами находится мужчина 1973 года рождения

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обрушения неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"По предварительной информации, мужчину 1973 года рождения завалило при обрушении здания, есть очевидцы, тело не обнаружено, идут разборы завалов. Следственный комитет начал проверку по факту возможной смерти мужчины", - сказала Болдинова.

По данным МЧС, в воскресенье в 09:50 мск поступила информация о том, что в процессе работ по демонтажу неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории комбикормового завода частично обрушились три этажа. В региональном центре медицины катастроф сообщили, что один человек находится под завалами.

Теги
РоссияОмская область
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Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Неэксплуатируемое здание на территории завода комбикормов частично обрушилось во время работ по демонтажу
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