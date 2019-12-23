В Крымске на Кубани восстановили подачу воды в дома

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Подача воды в полном объеме восстановлена в городе Крымск в Краснодарском крае, где из-за аварии на магистральном водоводе в воскресенье без водоснабжения остался весь город. В городах Новороссийск и Геленджик, которые также пострадали от аварии, восстановление водоснабжения ожидается до вечера, об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Авария на "Троицком групповом водопроводе" произошла в воскресенье утром. Из-за прорыва трубы без водоснабжения осталось около 160 тыс. жителей региона. Работы по ремонту продолжались всю ночь, потребовалось заменить аварийный участок трубы.

"Вода в полном объеме уже поступила в [город] Крымск. Жители Новороссийска получат ее к 16:00, Геленджика - к 18:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход работ держится на постоянном контроле совместно с главным управлением МЧС края.