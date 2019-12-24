Более 15 школ и детских садов проверяют в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют уже более 15 школ и детских садов, 11 районных судов в Москве после анонимных сообщений с угрозами взрывами. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва уже поступили в более 15 школ и детских садов столицы. В целях безопасности детей и учителей эвакуировали", - сказал собеседник агентства. Также, по данным источника, 11 районных судов проверяются из-за информации о "минировании".

Ранее сообщалось, что анонимные угрозы взрыва поступили в 10 судов.

Волна "минирований" в Москве и Подмосковье началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов около 7 тыс. объектов. Все угрозы оказались ложными.

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