Суд в Москве арестовал генерала ФТС Кизлыка

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года", - огласила решение судья.

Следователь в суде пояснил, что Кизлык помогал уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. "Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду", - сказала представитель следствия в суде.

Он также рассказал, что в ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Кизлык просил суд не заключать его под стражу, обещая не оказывать влияние на ход следствия. Его адвокаты просили избрать домашний арест, с учетом возраста обвиняемого и его заслуг перед государством.

Ранее во вторник в пресс-службе Басманного суда ТАСС сообщили, что СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС - Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Как сообщили в пресс-службе ФТС России, 23 декабря в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.