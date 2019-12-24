Обвиняемого в убийстве трехлетней дочери жителя Югры заключили под стражу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Обвиняемого в убийстве дочери жителя Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) заключили под стражу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте регионального следственного управления СК России во вторник.

"По ходатайству следователей Нефтеюганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Нефтеюганский районный суд избрал в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц") и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 21 декабря, по данным следствия, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою трехлетнюю дочь. От полученных травм девочка умерла на следующий день. Мужчина был задержан. Уточняется, что он избивал и четырехлетнюю сестру погибшей.

Следователи также дадут оценку правомерности действий и решений должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года мужчине на попечительство его дочерей, отметили в ведомстве. Проверку по этому факту организовала и региональная прокуратура.