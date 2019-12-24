Суд в Москве арестовал замначальника управления ФТС Алексея Серебро

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года заместителя начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Алексея Серебро по делу о превышении должностных полномочий. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда во вторник.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Серебро меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года", - сказала судья.

Ранее во вторник суд арестовал начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Следователь в суде пояснил, что Кизлык и Серебро помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. По данным источника ТАСС, речь может идти о помощи в пересечении границы России жене посла РФ в Кении с крупной суммой денег.

В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы, у Серебро было найдено 23 млн рублей.

Как сообщали в пресс-службе Федеральной таможенной службы России, 23 декабря в управлении таможенного дознания ее центрального аппарата, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.