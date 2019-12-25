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Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае увеличилось до шести

По данным регионального минздрава, они находятся в состоянии средней степени тяжести
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© Пресс-служба МЧС России

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до шести человек. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Пострадавших шестеро. Двое находятся на операции, четверо на обследовании. По предварительным данным, у всех у них состояние средней тяжести", - уточнил собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, у пострадавших переломы и ушибы, угрозы жизни нет. Все они находятся в районной больнице в поселке Байкит.

По данным авиакомпании "Красавиа", на борту вертолета находили вахтовики компании "Славнефть". В пресс-службе перевозчика добавили, что в обстоятельствах происшествия разбирается специальная комиссия.

Теги
РоссияКрасноярский край
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