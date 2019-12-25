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Аварийная посадка Ми-8 в Красноярском крае

МАК начал расследование жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

В результате ЧП пострадали 15 человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) собрал комиссию по расследованию вынужденной жесткой посадки вертолета Ми-8 возле села Байкит на севере Красноярского края. Об этом в среду сообщается на сайте комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа. При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, в результате ЧП пострадали 15 человек, погибших нет.

Теги
РоссияКрасноярский крайАварийная посадка Ми-8 в Красноярском крае
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