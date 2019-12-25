Бывшему вице-губернатору Псковской области, обвиняемому в получении взятки, продлили арест

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд в среду продлил до 26 февраля 2020 года содержание под стражей бывшему вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее постановление огласила судья Галина Белик.

"В целях защиты прав и свободных интересов других граждан, а также для обеспечения судебного разбирательства суд считает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, поэтому продлевает срок содержания под стражей на два месяца. Суд постановил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Кузнецову продлить до 26 февраля 2020 года включительно", - объявила судья Галина Белик.

В середине ноября в ходе заседания Кузнецов впервые дал показания по этому делу, до этого он заявлял, что отказывается от комментариев до завершения допроса всех свидетелей. По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании "Вест-строй" дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке Петропавловский, хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6 млн 350 тыс. рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ.

По словам Кузнецова, в ходе следствия он дал признательные показания и написал явку с повинной под давлением сотрудников правоохранительных органов, использовавших медицинские препараты при допросе.

Александр Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. По словам адвоката, Кузнецов был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря прошлого года, в день задержания.