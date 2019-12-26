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Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области

СК опубликовал видео с места покушения на главу Рамонского района Воронежской области

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с места покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

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Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Чиновник получил ранения в результате взрыва СВУ, когда садился в свой автомобиль.

Фролову 43 года. Он является уроженцем региона. На должности главы района он находится с июля 2018 года

 

 

Теги
РоссияВоронежская областьРасследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
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