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Дело историка Олега Соколова

В Петербурге нашли останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым

Будет проведена экспертиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Останки, предположительно принадлежащие убитой историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко, обнаружены в реке в черте Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в среду сообщила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей.

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"В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза", - сказала адвокат.

В ноябре Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Спустя еще трое суток после возбуждения дела в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга был обнаружен еще один пакет с фрагментами тела жертвы историка. Ближе к концу ноября поиски в воде были прекращены, несмотря на то, что были обнаружены не все останки. В декабре поисковые работы возобновились.

Соколов заключен под стражу. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. В настоящее время он переведен в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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