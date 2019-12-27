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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Потерпевший крушение в Казахстане самолет получил сертификат летной годности в 2019 году

Самолет выпущен в апреле 1996 года

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение близ Алма-Аты в пятницу, имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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"Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано девять бортов", - говорится в сообщении.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании приостановлены авиационной администрацией Казахстана.

"На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек - из них восемь взрослых, четверо детей", - уточнили в пресс-службе.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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