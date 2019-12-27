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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Обновлено 

Самолет авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетную полосу

К расследованию инцидента привлечены специалисты Международного авиационного комитета
Описание
© EPA-EFE/VLADIMIR ZAIKIN

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Потерпевший в пятницу катастрофу самолет казахстанской авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо.

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Об этом говорится в сообщении аэропорта Алма-Аты, опубликованном на его странице в Facebook.

"Самолет авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо, шасси в данный момент были убраны. К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета", - говорится в сообщении.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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