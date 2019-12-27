Власти Воронежской области рассказали о состоянии главы Рамонского района

ТАСС, 27 декабря. Главе Рамонского района Воронежской области Николаю Фролову, госпитализированному после совершенного на него покушения, не требуется перевод в больницы столицы. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов.

"Не требуется [перевод в Москву], состояние стабильное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Он все время находился в сознании, не терял его", - сказал Шабалатов, в ответ на вопрос ТАСС о переводе Фролова в Москву.

По словам замгубернатора, правоохранительные органы отрабатывают все версии произошедшего.