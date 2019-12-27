Между Нур-Султаном и Алма-Атой после авиакатастрофы открыли дополнительные авиарейсы

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" открыла дополнительные рейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой после крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев".

"Авиакомпания "Эйр Астана" вводит дополнительные рейсы по маршрутам Алма-Ата - Нур-Султан - Алма-Ата и Нур- Султан -Алма-Ата - Нур-Султан 28 декабря. Время вылета рейса из Нур-Султана в 05:00 (02:00 мск), время вылета из Алма-Аты - в 07.10 (04:10 мск). Родственники пострадавших пассажиров при крушении самолета авиакомпании Bek Air будут перевезены бесплатно", - говорится в сообщении.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан в пятницу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алма-Атинской области. В результате происшествия погибли 12 человек.