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В суде Калмыкии подтвердили вынесение постановления о розыске Батуриной

В суде уточнили, что дело о клевете приостановлено в связи с розыском подсудимой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Информацию о вынесении постановления об объявлении в розыск вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о клевете подтвердили ТАСС в пятницу в мировом суде судебного участка №6 Элисты.

"Сегодня было вынесено постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны - по уголовному делу, которое рассматривается в настоящий момент у мирового судьи судебного участка №6 города Элиста Калмыкии. Данное постановление не вступило в законную силу, потому что в соответствии с УПК РФ есть соответствующий срок для обжалования", - сказал представитель судебного участка.

В суде пояснили, что дело приостановлено в связи с розыском подсудимой. "Стороны, скорее всего, будут обжаловать", - уточнил представитель суда и добавил, что ранее судебное заседание неоднократно откладывалось в связи с неявкой подсудимой.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей Батуриной.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин сообщил ТАСС, что Батурина обвиняется в клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора. По словам Савочкина, в соответствии с законом дело о клевете может рассматриваться в суде в отсутствии обвиняемого, но суд в Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Адвокат выразил надежду, что Батурина добровольно явится в суд.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на 7 лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 год Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Теги
РоссияКалмыкия
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