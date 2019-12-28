На Чукотке, где спасатели ищут пропавшего сноубордиста, есть угроза схода новой лавины

ТАСС, 28 декабря. Седьмой день поисков сноубордиста, пропавшего при сходе лавины на Чукотке, не дал результатов, в районе проведения поисковых работ есть угроза схода новой лавины, сообщается в субботу на официальном сайте Чукотского автономного округа.

В понедельник в региональном ГУ МЧС сообщили о поисках сноубордиста в районе поселка Эгвекинот. Он катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, которая стала самой крупной за 35 лет. Ее длина составила более 1,2 тыс. м, а ширина - до 30 м. В течение первых двух суток после ЧП около 200 человек обследовали всю площадь сошедшей лавины. За прошедшую неделю спасатели и волонтеры при морозе в минус 25 градусов расчистили более 5,6 тыс. кв. м из 37,5 тыс. кв. м территории.

"Поиски сноубордиста в Эгвекиноте продолжаются седьмой день. Сегодня в работах было задействовано 27 человек, а также десять единиц техники. Всего расчищено порядка 5 тыс. куб. м снега. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в снежной шапке выше по склону распадка появилась трещина, ее длина составляет около 700 м, при этом она продолжает увеличиваться. "Сейчас эту массу снега держит уже сошедший снег. То есть получается так - чем дальше мы продвигаемся, тем больше нарастает угроза схода новой лавины, так как мы убираем снег, который все это держит", - приводятся на сайте слова и. о. заместителя губернатора региона Виктора Бочкарева, находящегося в Эгвекиноте.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали ТАСС, что поиски сноубордиста осложняются отсутствием информации о точном месте, где находится человек, так как катался он один. В этом районе нет горнолыжной базы, сноубордист спускался по пересеченной местности. "Завтра поиски пропавшего будут продолжены", - сообщается на сайте Чукотки.