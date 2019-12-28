В Казахстане открыли счет для сбора средств пострадавшим в результате авиакатастрофы

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Казахстанский общественный фонд "Жана Алатау" открыл счет для перечисления средств семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации города Алма-Аты, которая опубликовала реквизиты счета.

"В связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы. Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы. Прозрачность расходования средств будет обеспечена", - говорится в сообщении.

Отмечено, что общественный фонд "Жана Алатау" учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан. Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС, в частности урагана 2011 года в Алма-Ате, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП на одном из складов ВС Казахстана близ города Арысь в 2019 году.