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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В Казахстане открыли счет для сбора средств пострадавшим в результате авиакатастрофы

В фонде "Жана Алатау" сообщили, что начали сбор средств в связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Казахстанский общественный фонд "Жана Алатау" открыл счет для перечисления средств семьям погибших и пострадавших в результате крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации города Алма-Аты, которая опубликовала реквизиты счета.

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"В связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы. Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы. Прозрачность расходования средств будет обеспечена", - говорится в сообщении.

Отмечено, что общественный фонд "Жана Алатау" учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан. Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС, в частности урагана 2011 года в Алма-Ате, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП на одном из складов ВС Казахстана близ города Арысь в 2019 году.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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