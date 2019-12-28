Источник: фигурант дела экс-замглавы ПФР Иванова заключил досудебное соглашение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с директором департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексеем Копейкиным - предполагаемым посредником в даче взятки в крупном размере бывшему замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Генеральная прокуратура утвердила и подписала с Копейкиным досудебное соглашение о сотрудничестве. На этой неделе Московский городской суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, он был освобожден из СИЗО "Лефортово" и уже находится дома", - сказал собеседник агентства.

Адвокат обвиняемого подтвердил ТАСС, что его подзащитный освободился из СИЗО и находится под домашним арестом. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.