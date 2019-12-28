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В городе на юге Болгарии продлили режим ЧС из-за нехватки воды

Премьер республики Бойко Борисов предложил объединить все фирмы, которые занимаются водоснабжением, в единую государственную компанию, которая сможет оперативно решать вопросы, касающиеся строительства и ремонта водопроводов

СОФИЯ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Кризисный штаб продлил в пятницу на один месяц режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в болгарском городе Перник (юго-запад страны) с населением более 100 тыс. человек из-за проблем с водоснабжением и нехваткой питьевой воды. Об этом по итогам заседания штаба объявил глава городской администрации Станислав Владимиров.

"Режим чрезвычайной ситуации продлен, чтобы максимально быстро провести ремонтные работы по всей трассе водопровода, а также обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище "Студена" из которого осуществляется снабжение города", - сообщил мэр на брифинге. Первоначально режим ЧС был введен в Пернике на семь дней 21 декабря. В городе пришлось объявить о мерах по экономии воды: ей жители снабжаются лишь в течение восьми часов в сутки.

Проблему с водоснабжением на заседании правительства прокомментировал премьер-министр республики Бойко Борисов. "Водопровод в Пернике был построен в 1952-1953 годах, и трубы находятся в безобразном состоянии <...> Мы должны построить новый магистральный водопровод, только с его помощью удастся снизить потери воды. В проведении работ участвуют специализированные бригады из других городов", - сказал Борисов.

Глава правительства предложил объединить все фирмы, которые занимаются водоснабжением, в единую государственную компанию, которая сможет оперативно решать вопросы, касающиеся строительства и ремонта водопроводов, обеспечения населения питьевой водой.

В водохранилище "Студена", из которого осуществляется водоснабжение Перника, находится около 4 млн куб. м воды при норме 25 млн куб. м. Приток воды в водохранилище составляет около 80 литров в секунду, а отток - 250 литров в секунду. Таким образом воды может не хватить до весны даже при ее строгой экономии.

Причиной кризиса с водоснабжением в Пернике и некоторых других болгарских городах стала засуха. Во многих регионах республики объем выпавших осадков составил около 85% нормы, а в районе городов Перник и Кюстендил - около 60%. В настоящее время запасы 26 из 52 крупнейших водохранилищ Болгарии составляют менее половины от нормального объема воды, что стало причиной нарушения регулярного водоснабжения в 11 областях.

В связи с создавшейся ситуацией ряд чиновников, отвечающих за водоснабжение Перника, уволены. Прокуратура республики возбудила два уголовных дела в отношении должностных лиц, которые были предупреждены о возможных проблемах с водоснабжением, но не приняли необходимых мер.

Теги
БолгарияБорисов, Бойко
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