Источник: причиной возврата самолета в Екатеринбург стал датчик измерения скорости

ТАСС, 28 декабря. Пассажирский самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, возвращается в аэропорт Кольцово из-за сработавшего датчика некорректного измерения скорости. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в авиаслужбах.

"После взлета у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства. Сейчас лайнер Airbus А320 вырабатывает топливо.

На борту находятся шесть членов экипажа и 146 пассажиров, среди которых восемь детей.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика ТАСС сообщили, что на борту самолета 149 пассажиров.