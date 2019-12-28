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Источник: причиной возврата самолета в Екатеринбург стал датчик измерения скорости

На борту лайнера находятся шесть членов экипажа и 146 пассажиров, среди которых восемь детей

ТАСС, 28 декабря. Пассажирский самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, возвращается в аэропорт Кольцово из-за сработавшего датчика некорректного измерения скорости. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в авиаслужбах.

"После взлета у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за этого командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства. Сейчас лайнер Airbus А320 вырабатывает топливо.

На борту находятся шесть членов экипажа и 146 пассажиров, среди которых восемь детей.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика ТАСС сообщили, что на борту самолета 149 пассажиров.

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