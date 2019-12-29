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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

Взлет произошел в 07:21, а уже в 07:22 борт пропал с радаров, отмечается в сообщении
Описание
© Vladimir Zaikin/EPA-EFE

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт города Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.

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"В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий, - говорится в размещенном в сообщении. - Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта".

По данным воздушной гавани, регистрация на рейс началась в 05:35 по местному времени (02:35 мск), а закончилась в 06:35, в 07:03 было окончание посадки. Взлет произошел в 07:21, а уже в 07:22 борт пропал с радаров.

"07:24 - руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В нее входят следующие службы: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба", - следует из опубликованного сообщения.

"07:27 - аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К"; 07:35 - от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А"; 07:36 - на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров", - говорится в хронологии случившегося.

По сведениям аэропорта, в 07:38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07:39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алма-Аты, а в 07:42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе.

"08:10 - в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться", - отмечается в заявлении аэропорта. По его данным, всего в первые минуты после трагедии на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб воздушной гавани.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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