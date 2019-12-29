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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Администрация Нур-Султана взяла на себя организацию похорон двух погибших в авиакатастрофе

Родственникам и близким оказывается психологическая помощь

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Акимат (администрация) столицы Казахстана взял на себя организацию похорон двух женщин, погибших в авиакатастрофе близ Алма-Аты. Об этом сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы администрации Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

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"Накануне аким (глава администрации - прим. ТАСС) столицы посетил семьи погибших при падении самолета под Алматы. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат города Нур-Султан взял на себя организацию похорон. Родственникам и близким оказывается психологическая помощь", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам главы пресс-службы, церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной пройдет в воскресенье утром. Как напомнила Олжабаева, по поручению главы государства семьям погибших будет выделено по 4 млн тенге ($10,5 тыс.).

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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