В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала россиянка

ТАЛЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Гражданка России пострадала в воскресенье утром в ДТП с участием автобуса компании "Эколайнс", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига, она получила легкие травмы. Об этом сообщило посольство РФ в Эстонии.

"Рано утром 29 декабря на 30-м км шоссе Таллин - Нарва произошло ДТП с участием автобуса компании "Эколайнс", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига, - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook. - Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения".

"В разговоре сотрудника посольства с ней выяснилось, что полученные ею травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы", - отмечается в сообщении диппредставительства. По информации посольства, пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается. Посольство продолжает выяснять детали ДТП.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что попавший в ДТП автобус направлялся из Санкт-Петербурга в Таллин, однако, как уточнили корреспонденту ТАСС в посольстве, на самом деле автобус направлялся в Ригу с остановкой в Таллине.

Портал Delfi сообщил о девяти пострадавших в результате ДТП в Эстонии с рейсовым автобусом. Автобус, в котором находились 67 человек, в том числе два водителя, съехал в кювет в 04:45 по местному времени (05:45 мск). Все пострадавшие, четверо из которых являются гражданами Латвии, были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Остальные пассажиры отправились в Таллин на другом автобусе, уточняет портал.

Причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет, отмечает портал.