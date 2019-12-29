В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре двух детей в селе Хомутово Иркутской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту пожара в жилом доме, расположенном на ул. Кирова в селе Хомутово Иркутского района, [где] погибли двое детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - сообщили в пресс-службе.

Следователями установлено, что мать детей ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. Дома осталась восьмилетняя дочь и двухлетние мальчики-близнецы. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, однако малышей спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе управления, сейчас следователями проводится осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели трагедии.

Пожар возник в сельском доме в 06:08 мск в воскресенье, огонь распространился по всей площади дома - 48 кв. м. В тушении были задействованы 30 человек, восемь единиц техники.