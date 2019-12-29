Пожар в магазине под Красноярском локализовали

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в магазине с пиломатериалами на площади 1,4 тыс. кв. м в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"В 20:41 (16:41 мск) пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Сообщение о ЧП поступило в 18:55 (14:55 мск). К тушению привлечены 30 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС России - 28 человек и девять единиц техники. Пострадавших нет.