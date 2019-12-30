Пожар в магазине под Красноярском потушили

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в магазине с пиломатериалами, который загорелся в воскресенье на площади 1,4 тыс. кв. метров в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом в воскресенье сообщили в МЧС России.

"05:15 [пожар] ликвидирован на площади 1400 кв. метров", - сказали в МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 14:55 мск. В Емельяновском районе загорелся магазин с пиломатериалами на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожарным менее чем через два часа удалось локализовать возгорание на площади 1,4 кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.